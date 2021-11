Rimini. Dal 15 novembre torna l’obbligo delle catene a bordo

La Provincia di Rimini informa che dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2022 entra in vigore l’obbligo di circolazione con gomme da neve o catene a bordo lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali, come stabilito con l’Ordinanza n° 88/2021 in merito alla Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale. L’obbligo riguarda i veicoli a motore, con esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, che dovranno circolare nel periodo stabilito con pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli alla marcia su neve o ghiaccio. In caso di presenza di ghiaccio o di fenomeni nevosi in corso è obbligo di montare tali dispositivi qualora il veicolo non sia già dotato di pneumatici invernali. Vietata la circolazione di ciclomotori a due ruote e motocicli in presenza di ghiaccio o fenomeni nevosi in corso.