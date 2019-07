Rimini, Cristina D'Avena in piazza per Cartoon club

Cristina D’Avena è la protagonista di oggi a Cartoon club con il suo concerto in piazza Cavour dalle ore 21.15. Una serata-evento per cantare con lei le sigle più belle dei cartoni animati.

Il programma del festival nel centro storico coinvolge il cinema Fulgor dove oggi alle 17 continuano le proiezioni dei cortometraggi animati in concorso, e alle 20 è previsto l’inizio della cerimonia di premiazioni.