Rimini. Controlli ai nomadi, i carabinieri trovano un’auto rubata

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri di Rimini hanno identificato e controllato dei nomadi stanziati da qualche giorno in un parcheggio pubblico in zona “Ponterotto” e che avrebbero dato luogo a lamentele di disturbo a notte fonda tra i residenti. Durante i controlli è stata rintracciata una giovane donna, proveniente dalla Sicilia, che era stata raggiunta da “foglio di via obbligatorio” dal Comune di Rimini emesso dalla Questura, e che le veniva notificato con l’intimazione di adempiere a quanto previsto. Inoltre, il controllo approfondito di tutti i veicoli presenti nella zona ha fatto sì che venisse rinvenuta anche un’autovettura già oggetto di furto avvenuto in provincia di Pesaro-Urbino agli inizi di maggio: affidata per la notte a un deposito, verrà restituita a breve al proprietario, già stato rintracciato. In questa operazione i carabinieri di Rimini-Porto sono stati coadiuvati nella fase esecutiva dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 3° Reggimento “Lombardia” di Milano, presenti per rinforzare la presenza dell’Arma sul territorio.