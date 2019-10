Rimini, coniugi travolti a passeggio. Morta la donna, grave il marito

RIMINI. I due coniugi erano stati travolti da un furgone fuori controllo mentre camminavano tranquillamente sul ciglio della strada. L’incidente, accaduto a Villa Verucchio poco prima delle 17, risale al pomeriggio di venerdì scorso, 27 settembre, ma ieri mattina la donna, Sandra Semprini, 50 anni, è morta all’ospedale “Bufalini” di Cesena dove era stata immediatamente trasportata in condizioni disperate. Non ce l’ha fatta, nonostante i medici abbiano fatto il possibile per salvarla. Molto critico resta anche il quadro clinico del marito, Giampaolo Malavolta, ex carabiniere di 52 anni, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione per le lesioni riportate: è, ovviamente, all’oscuro della tragica sorte della moglie. Cambia anche, a questo punto, l’ipotesi di reato del fascicolo aperto in procura sull’incidente: il conducente del pick up, un pensionato riminese di 75 anni, sarà indagato per omicidio stradale.

