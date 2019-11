Rimini. Coez in concerto a Capodanno

RIMINI. Una lunga festa all’insegna della Dolce Vita, un capodanno lungo più di un mese consacrato al segno felliniano del “tutto si immagina”. “Rimini, il capodanno più lungo del mondo” omaggia Fellini e porta sul palco di piazzale Fellini per il concerto di San Silvestro Coez, simbolo del nuovo cantautorato italiano e portavoce della sua generazione. Dopo i fuochi d’artificio sul mare di mezzanotte la festa di capodanno prosegue nel centro storia fra piazza Cavour e piazza Malatesta trasformate in una grande Rimini Dance Reunion. Un club a cielo aperto diffuso dove le storiche discoteche e i loro deejay si riuniscono per dare vita a una serata speciale nell’atmosfera dei club anni ’80 e ’90. Paradiso, Velvet, Slego, Baia degli angeli, Cellophane e Barcelona saranno le grandi discoteche “open air”; special guest in centro storico i Planet Funk, Ricky Montanari, Daniele Baldelli e dj Cirillo.