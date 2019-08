Rimini, Cinepicnic al ponte di Tiberio. Stasera “Sing Street”

Ferragosto dedicato alla famiglia al Parco Marecchia di Rimini, a pochi passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, grazie a Tiberio Cinepicnic l’arena cinematografica più intrigante dell’estate: l’ingresso alla manifestazione è gratuito, l’apertura degli stand gastronomici, a sostegno dell’iniziativa, è alle 19, si può acquistare il necessario per il picnic e sistemarsi sul prato con coperte o plaid e attendere l’inizio delle proiezioni, previsto per le 21.15. Oggi è il turno della brillante commedia “Sing Street” di John Carney, già regista di “Once”, storia di una band giovanile irlandese negli anni 80, con il leader sballottato tra la separazione dei genitori e la rigidità del rettore del college, poco propenso alla musica pop. Ma c’è l’amore in gioco e a quello non si rinuncia. Info: 0541 26208.

