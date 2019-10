Rimini. Cavi tranciati da un escavatore, scoppi in piazza Malatesta

RIMINI. Scoppi in piazza Malatesta. Un escavatore, impegnato nei lavori di riqualificazione in piazza Malatesta, questa mattina prima delle 11, ha tranciato i cavi elettrici della linea di mezza tensione che alimenta la zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini per mettere in sicurezza dopo che era scattato l'allarme per il rumore degli scoppi avvertiti.

Problemi per gli utenti si sono avvertiti fino a piazza Mazzini e oltre, con cali di tensione dannosi. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Enel per rimediare al guasto.