Rimini. In casa 4 chili di marijuana, arrestato 47enne

RIMINI. I carabinieri del Nor di Riccione, nel corso di una attività antidroga, hanno arrestato a Rimini un 47enne napoletano, pregiudicato, trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. I carabinieri, dopo una lunga attività di perquisizione nel domicilio dell’indagato, hanno rinvenuto svariate confezioni di marijuana, per circa 4 chili, pronte per essere cedute. Inoltre, nel corso della perquisizione, sono stati trovati circa 1.500 euro in banconote di svariato taglio, provento dell’attività di spaccio.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: