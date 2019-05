Rimini capitale della danza nel nome di Nureyev

La capitale del turismo diventa per cinque giorni capitale della danza e palcoscenico per i giovani talenti del balletto con la prima edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Nureyev, un progetto ideato e curato da Daniel Agésilas (già direttore del Conservatorio Nazionale di Parigi e partner di Rudolf) e Maria Guaraldi (organizzatrice di importanti eventi internazionali nel mondo della danza), in programma dal 7 all’11 Agosto al Teatro Amintore Galli di Rimini, con il patrocinio della Fondazione Nureyev e dell’amministrazione comunale riminese.

Le ètoile Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli, che hanno avuto il privilegio di lavorare con Nureyev , si daranno appuntamento a Rimini, nella inedita doppia veste di giurati e di coach per i partecipanti al Concorso, proprio nell’intento di far conoscere ai giovani ballerini le sue coreografie più celebri.

Per la serata di gala che presenterà alla cittadinanza i balletti selezionati, alla presenza del vicepresidente della Fondazione Nureyev Thierry Fouquet, dei direttori artistici Maria Guaraldi e Daniel Agelisas, del direttore della rivista specializzata Ballet 2000 Alfio Agostini, e di tantissime altre personalità del mondo della danza, si prevede anche l’arrivo di un gran numero di direttori dei maggiori corpi di ballo europei “in caccia” di talenti.