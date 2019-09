Rimini. Branco di delfini cattura piccolo tonno. Il video

RIMINI. Grande sorpresa per un gruppo di pescatori al largo di Rimini. Ieri mattina i titolari dell'Hotel Levante di Bellaria hanno filmato un branco di delfini. Nel video si vedono i tursiopi affiorare continuamente dall'acqua per poi riemergere. Curiosità: uno dei delfini durante la ripresa ha una palamita in bocca, un piccolo tonno appena catturato. Grande incredulità per i pescatori: "Non ci credo!".

