Rimini. Bonfiglio Mariotti lancia “PinPae” e sbarca in Barhein

Archiviate le delusioni elettorali, Bonfiglio Mariotti lancia una nuova sfida imprenditoriale, questa volta in Barhein. In pratica si tratta di una nuova “app” consentirà a chiunque di avere la propria “banca” sullo smartphone dove verranno accreditati gli stipendi e dal quale si potranno effettuare bonifici interni ed esteri senza doversi recare presso una sede fisica.

Alla conquista del mondo

Bluenextgroup dell’imprenditore riminese Bonfiglio Mariotti e proprietaria di Bluenext (società leader nelle soluzioni informatiche gestionali per professionisti e aziende) è tra i fondatori della startup bahreinita “Green Corridor” che, attraverso l’innovativa app “PinPae”, si prefigge – si legge in una nota stampa – di diventare rapidamente la principale soluzione cloud multi-merchant della penisola araba, consentendo sia di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di prodotti e servizi, sia di effettuare e ricevere pagamenti in tutto il mondo.

Prossimi passi? La nuova società, non appena completate le ultime formalità legate alla costituzione, presenterà alla Banca centrale del Bahrein la richiesta di concessione della licenza FinTech.

“Siamo a buon punto”

«Le prospettive della società, che ha già raccolto numerose manifestazioni di interesse, sono estremamente incoraggianti – continuano i rappresentanti della Bluenext -. Basti pensare che oltre un miliardo di persone nel mondo utilizza app di pagamento e Green Corridor, grazie a un modello di business unico e difficilmente replicabile dai competitor, opererà in una regione dove la maggior parte della forza lavoro è composta da stranieri che, pur avendo un accesso limitato ai canali bancari tradizionali, invia ogni anno ai propri famigliari nei paesi d’origine denaro per un importo complessivamente superiore ai cento miliardi di dollari, circa un quarto delle rimesse a livello globale».

“La mia banca è differente”

La nuova app consentirà a chiunque di avere la propria “banca” sullo smartphone dove verranno accreditati gli stipendi e da cui si potranno effettuare bonifici interni ed esteri senza doversi recare presso una sede fisica.

Bonfiglio Mariotti – da sempre attivo nel settore informatico e presidente di AssoSoftware, l’associazione di Confindustria che raccoglie le aziende produttrici di software per la gestione delle imprese – da tempo rivolge la propria attenzione al Medio Oriente, un mercato attrattivo, in forte crescita, con un reddito medio pro-capite tra i più alti al mondo e particolarmente attento ai temi dell’innovazione e della ricerca.

Nel recente passato, infatti, Bluenextgroup ha investito in startup tecnologiche israeliane e, a seguito dell’ingresso in Green Corridor, è, probabilmente, la prima società a cogliere le opportunità offerte dai recenti “Accordi di Abramo”, volti a normalizzare i rapporti politici e commerciali tra Israele, Bahrein e Emirati Arabi Uniti, che stimoleranno gli investimenti e faciliteranno la collaborazione e l’integrazione tra società e soluzioni informatiche dei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.