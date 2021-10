Rimini. Boato sveglia Viserba, salta il bancomat, fuga coi soldi

RIMINI. Un boato nella notte, poi un blitz durato pochi, pochissimi minuti. Il tempo necessario per caricare la cassaforte sul mezzo a motore e prendere a tutta velocità la via di fuga, per fare perdere le tracce e andare via con il denaro. È successo in via Sacramora, all’altezza del civico 28, dove al piano terra di una palazzina ha la sede una delle filiali della banca Popolare Valconca. Ed è stata proprio quest’ultima a essere stata presa di mira da una banda di malviventi, al momento non ancora identificati, che ha messo a segno uno dei tanti assalti al bancomat che colpiscono la provincia e non solo. Un colpo che potrebbe essere arrivato dopo una serie di sopralluoghi preliminari prima di fare saltare tutto in aria.

L’esplosivo e la fuga

l raid è iniziato attorno alle 4 di notte, quando il rumore di una esplosione è deflagrato proprio nell’istituto bancario, vicino alle scuole e a numerose abitazioni. Il rumore ha infatti svegliato di soprassalto tanti abitanti della zona. Ma prima che si riuscisse a capire cosa stava accadendo, i ladri sono stato capaci di portare a termine quanto si erano prefissi, senza intoppi. Già perché l’esplosivo utilizzato è stato sufficiente per permettere ai malviventi di “allentare” la cassaforte dal bancomat e di sollevarla e portarla via, per poi caricarla sull’automobile con cui erano arrivati davanti alla filiale. Una volta ottenuto il denaro, la banda è fuggita lungo le strade. Sul posto è intervenuta la polizia, che però non è ancora riuscita a trovare gli autori del colpo.

Sono quindi scattate le indagini: dopo avere sentito i responsabili della banca, sono state richieste anche le immagini delle telecamere di sicurezza che, assieme a ulteriori testimonianze, potrebbero dare una aiuto decisivo per risalire all’identità dei ladri e tentare di recuperare il denaro rubato, il cui esatto ammontare sarà stabilito dalla banca nella giornata di oggi.