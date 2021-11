Rimini: bici legata alla serranda, il negozio apre lo stesso

RIMINI. E’ stata un po’ l’attrazione della giornata, quella bicicletta legata alla serranda del negozio “Mentana 20” in via Mentana. Il titolare Enrico Calgarini questa mattina non voleva credere ai propri occhi e non potendo tagliare la catena ha aperto il negozio ugualmente: la serranda è andata su e anche la “due ruote”, rimasta appesa fino alla pausa pranzo. “Alle 13,30 – spiega il titolare – mi hanno raccontato i vicini, è arrivato un uomo che in fretta e furia ha aperto il catenaccio ed è sparito”.