Rimini Beach Arena 2019: Programma e Biglietti

RIMINI. Il “Jova Beach Party” di Jovanotti ha dato il “la” alle grandi feste musicali in spiaggia e oggi nasce la Rimini Beach Arena, un’area di oltre 10mila metri quadrati sulla spiaggia nella zona di Miramare dove, dal 1932 al 1977, fu operativa la Colonia Bolognese. Gli eventi si svolgeranno fino al 16 agosto, con una line up caratterizzata dai live dei migliori artisti italiani urban e da una serie di dj protagonisti dei più importanti festival di musica elettronica. Concerti e dj set all’insegna della trasversalità. Un vero e proprio festival in spiaggia spalmato su più date.

Rimini Beach Arena 2019: il Programma

20 luglio • Capo Plaza • Dark Polo Gang • Gabry Ponte

27 luglio • Izi • Timmy Trumpet

3 agosto • Anastasio • Alok • Burak Yeter

10 agosto • Achille Lauro • Afrojack

13 agosto • Steve Aoki • Boomdabash

14 agosto • Gigi D’agostino • Don Diablo

16 agosto • "Random, una festa a caso"

Info: inizio concerti ore 21; infoline: 335 5645740; sito web: riminibeacharena.it



Rimini Beach Arena 2019: i biglietti

I Biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale del Rimini Beach Arena cliccando qui.