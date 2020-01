Rimini, Angelini al Milan ed ecco Calamai

Continuano gli infiniti movimenti di mercato del Rimini in questo gennaio che ha portato una autentica rivoluzione. I biancorossi hanno ceduto al Milan il giovanissimo centrocampista (classe 2003) Francesco Angelini, che vantava già una apparizione in prima squadra in occasione in Coppa Italia contro la Vis Pesaro. In entrata, ecco il 28enne centrocampista del Picerno Matteo Calamai (contratto fino a giugno 2021 in caso di salvezza). Percorso inverso per il centrocampista Matias Mancini, che scende al Picerno e raggiunge gli ex biancorossi Cecconi e Ferrani. Ecco il comunicato del club biancorosso per annunciare Calamai: “Il Rimini F. C. rende noto di avere acquisito, a titolo definitivo dall’Az Picerno, il centrocampista classe ’91 Matteo Calamai. Dopo l’esordio in Serie C nella stagione 2010-11 con il Viareggio, per lui 12 presenze e una rete, nella prima parte della stagione successiva ha indossato la casacca del Carpi con la quale è sceso in campo in 2 occasioni. Nel gennaio 2012 il ritorno in Versilia, sempre in categoria, dove si è fermato un anno e mezzo mettendo a referto 35 presenze e 4 gol. Poi ancora tanta esperienza in Serie C con le casacche di Venezia, Paganese, Ischia Isolaverde, Lumezzane, Cosenza e Olbia per complessivi 165 gettoni di presenza e 7 reti. Nel gennaio scorso l’approdo a Modena, in Serie D, con 9 presenze all’attivo con la casacca dei canarini. Nella prima parte di questa stagione il ritorno tra i professionisti, a Picerno, formazione con la quale ha disputato 15 gare di campionato. A Matteo, che si è legato ai colori biancorossi sino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di salvezza, un grande benvenuto a Rimini”.