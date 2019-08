Rimini, anche Carla Fracci al Concorso Noureev del Galli

RIMINI. «La danza è un modo per essere completamente se stessi, per esprimere la propria personalità senza essere giudicati. Noureev aveva un grande carisma, riusciva ad attirare l’attenzione su di sé anche solo con piccoli gesti. Esibirsi su una sua coreografia, sul palco del teatro Galli di Rimini sarà una doppia emozione». La giovanissima Giorgia Raineri è una delle due riminesi che compongono la selezione di candidati impegnati da oggi al Galli per la preparazione della grande serata di domenica 11 agosto, quando si decreteranno i vincitori della prima edizione del “Concorso internazionale Rudolf Noureev”, presentato da Art Fest con il patrocinio della Fondation Rudolf Noureev e la collaborazione del Comune di Rimini. Un appuntamento dedicato alle promesse della danza internazionale al via oggi con le prime sessioni di preparazione dei candidati e che culminerà domenica (ore 20.30) con una speciale serata di premiazione aperta al pubblico nel quale i ballerini in gara e gli ospiti onoreranno il repertorio del grande danzatore coreografo.

Per l’occasione al Galli sarà presente una delle regine della danza italiana, Carla Fracci, insieme al marito e regista Beppe Menegatti.