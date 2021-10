Rimini. Altro colpo a Miramare, progetto per le telecamere

RIMINI. La dimostrazione della sfrontatezza dei balordi in circolazione, l’ha data il ladro che alle 4 della notte tra martedì e mercoledì, ha svaligiato l’Eurobar di viale Regina Margherita 174 a Miramare. Infatti non solo ha consumato una bibita e degustato una coppa gelato Bindi prima di fuggire con l’intero registratore di cassa e la stampante per le fatture.

La faccia tosta l’ha mostrata perché il furto lo ha messo a segno, nonostante davanti al locale fossero parcheggiate due auto del Reparto prevenzione crimine della polizia di Bologna: i rispettivi equipaggi, sei uomini in missione a Rimini, stavano infatti riposando nell’hotel sopra al bar.

