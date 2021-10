Rimini. Al via i lavori per la riqualificazione di 16 vie del centro storico

Sono iniziati i “lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità nel centro storico del Comune di Rimini – Anno 2021”, un intervento che prevede la riqualificazione di 16 strade del centro storico. Le strade interessate e individuate sulla base delle verifiche effettuate da Anthea – affidataria della gestione e custodia della viabilità comunale – sono: via Angherà; vicolo Mastini; via Gambalunga (tratto); via Santa Chiara; vicolo Cima; via F.lli Bandiera; via Bufalini; via Battarra; vicolo Levizzani; vicolo S. Bernardino; via Isotta degli Atti; via Asili Baldini; via Di Duccio; via Beccari; via S. Maria in Corte – via Guerrieri; e via Brighenti. L’intervento ha un costo complessivo di oltre 517 mila euro, ed è stato affidato alla società Anthea con il ruolo di Stazione Appaltante.