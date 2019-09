Rimini, 14 tra rapine, furti e spaccate, "Bonnie e Clyde" patteggiano

RIMINI. Il ragazzo di buona famiglia, completamente fuori controllo per via della cocaina, ne combinava di tutti i colori: doveva rispondere di quattordici colpi, tra rapine, furti e “spaccate”, reati commessi tra Cattolica e Rimini in soli tre mesi, tra il 23 settembre 2017 e il 30 gennaio 2018. Ieri, difeso dall’avvocato Tiziana Casali, ha patteggiato la pena di di cinque anni di reclusione. In qualche occasione il ragazzo si era avvalso delle complicità di quelle che all’epoca dei fatti era la sua fidanzatina, originaria di Napoli e residente a Coriano, che gli faceva da “palo”. La ragazza, difesa dall’avvocato Gianluca Tencati, ha patteggiato a sua volta la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. «Volevamo fare la bella vita - dissero dopo l’arresto - comprare bei vestiti, divertirci nei locali alla moda, andare nei migliori ristoranti».

