Una riminese nell’equipaggio femminile che vince la Veleziana

VENEZIA. C’è anche la riminese Cinzia Lotta a bordo della barca “Golfo di Trieste” che domenica ha vinto la XII edizione della Veleziana, la spettacolare regata che si conclude davanti a piazza San Marco che quest’anno ha visto al via 200 barche. L’equipaggio tutto al femminile ha ottenuto un ottavo posto alla Barcolana di Trieste domenica 13 ottobre. Poi si è spostata a Venezia dove è salita a bordo anche Lotta. Ed evidentemente ha portato fortuna. Sabato secondo posto all’Hospitality Challenge e domenica primo posto alla Veleziana dopo un combattuto match contro l’altro supermaxi Portopiccolo Tempus Fugit . «Il risultato? In qualche modo me lo aspettavo» , ammette la velista riminese. « Le mie compagne di equipaggio sono di altissimo livello, grandi professioniste. Alcune di loro hanno fatto la Volvo Ocean Race e le Olimpiadi». Oltre alla skipper Francesca Clapcich, a bordo di Golfo di Trieste solo salite anche veliste come Dee Caffari, l’americana Sally Barkow (timoniere) o l’Italiana Giulia Conti (tattico).