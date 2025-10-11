X Factor: la riccionese Michelle Ufo alle “Last Call”

La seconda sessione dei Bootcamp di X Factor 2025 ha regalato un momento di pura emozione e originalità grazie a Michelle Lufo, la concorrente riccionese che, dopo aver convinto tutti alle Audition con una versione rivisitata di Cesare Cremonini, si è presentata sul palco con il suo inedito, “Libellule”. Un brano che ha lasciato il segno, guadagnandole l’unanimità dei giudici e il meritato passaggio alle Last Call.

Michelle, originaria di Riccione e legata al mondo della musica elettronica e della “cassa dritta” come ha raccontato, ha svelato un lato ancora più personale della sua arte. “Libellule” è un pezzo che mescola sonorità elettroniche a una profonda spiritualità e intimità. Il testo, intriso di immagini potenti e delicate, parla di sogni, fragilità e della luce che può riaccendersi anche nei momenti più bui.

Achille Lauro ha espresso grande entusiasmo per la proposta della concorrente, riconoscendo in lei un’identità artistica ben definita: “Dal pezzo che hai portato l’altra volta, e da questo, si vede che ha un’identità molto centrata e a fuoco rispetto a questo genere. In Italia adesso sarebbe una cosa nuova,” ha commentato il giudice, sottolineando il potenziale innovativo di Michelle nel panorama musicale attuale.

Con la sua performance, Michelle Lufo non solo ha confermato le promesse fatte durante le Audition, ma ha dimostrato di sapersi misurare con la scrittura, portando un messaggio chiaro e alla portata di tutti, come notato con favore dalla giuria. L’inedito, definito un “bel singolo” da Achille Lauro, le ha garantito i quattro “sì” necessari per accedere alla fase decisiva prima dei Live Show. La strada verso il palco finale di X Factor si restringe.