Vacanze a costo zero a Riccione: sorpresi in 5 nell’albergo abbandonato

I Carabinieri di Riccione, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, hanno effettuato un controllo all’interno dell’edificio, in passato destinato a struttura alberghiera nel centro della Perla Verde, oramai abbandonato ed in disuso. Varie segnalazioni negli ultimi giorni avevano sollevato il sospetto che l’hotel abbandonato stesse fungendo da dormitorio per persone in cerca di alloggi “a costo zero”. Effettivamente, il controllo dei militari dell’Arma dava esito positivo, permettendo di trovare all’interno dell’edificio 5 pregiudicati e senza fissa dimora: un 34enne, un 24enne ed un 29enne nordafricani, in compagnia di due ragazze italiane, una 33enne ed una 23enne. I 5 giovani, sorpresi a bivaccare all’interno della struttura, venivano condotti in caserma e, al termine delle operazioni di rito, venivano denunciati a piede libero per il reato di invasione di edifici.