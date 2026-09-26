Una persona investita sui binari tra Riccione e Cattolica, sospesa la circolazione dei treni

Per una persona investita sui binari, dalle 7 di questa mattina, sabato 26 settembre, la circolazione dei treni risulta sospesa tra Riccione e Cattolica. Sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. All’altezza di via Marsala a Riccione, un uomo ha perso la vita sui binari investito da un treno merci diretto a Sud. Si tratta probabilmente di un gesto volontario.

Tra gli Alta Velocità fermi il Frecciarossa 9802 Pescara-Milano Centrale, il Frecciarossa 8806 Pescara-Milano Centrale, il Frecciargento 8851 Ravenna-Roma Termini e il Frecciarossa 8804 Ancona-Milano Centrale. Dalle 11, sulla linea Bologna-Ancona la circolazione ferroviaria appariva in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità intervenute. I treni hanno registrato ritardi compresi tra 50 e 250 minuti, variazioni e cancellazioni. La circolazione dalle 12 è poi tornata regolare.