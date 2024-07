Una calda domenica al casello di Riccione: regalate 15mila piadine ai turisti

Quella appena terminata è stata una... calda domenica di festa al casello di Riccione, grazie a “Riccione Piadina” che ha salutato i turisti di rientro dalle vacanze in Romagna, offrendo loro un souvenir unico per ringraziarli di aver trascorso le vacanze nella nostra terra. La famosa azienda di Riccione, leader in Italia nella produzione di Piadina Romagnola ha distribuito circa 15.000 Piadine romagnole IGP alla riminese, tra quelle nelle confezioni e quelle farcite con crema al cioccolato, insieme a 4.000 bottigliette d’acqua fresca.