Un nuovo Centro per l’impiego a Riccione nell’ex scuola elementare di viale Puglia

Il Comune di Riccione ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego. Il progetto prevede la ristrutturazione dell’ex scuola elementare in via Puglia per una spesa complessiva di 2,2 milioni di euro. L’intervento rientra tra i progetti del Pnrr della Regione Emilia-Romagna e sarà finanziato dai fondi del programma NextGeneration dell’Unione Europea, il piano di interventi economici a favore dei paesi membri volto a favorire economie e società più sostenibili, resilienti, verdi e digitali. Allo studio di fattibilità seguirà il progetto esecutivo e la gara pubblica per l’affidamento dei lavori mentre si sta lavorando alla convenzione con l’Agenzia del Lavoro della Regione.

La realizzazione della nuova sede del Centro per l’impiego costituisce anche un importante intervento di rigenerazione urbana e di ristrutturazione del patrimonio storico del Comune. L’ex scuola elementare di viale Puglia, conosciuta come “Fontanelle” dal quartiere in cui ha sede, è fatta risalire agli anni ‘30 del Novecento ed è sottoposta a vincolo monumentale sotto la tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’edificio subì alcuni interventi di ristrutturazione negli anni ‘80 e oggi è inutilizzato e in stato di abbandono.

Conservata la struttura originale della scuola

Il progetto di riqualificazione si basa sulla ristrutturazione dell’edificio, sul miglioramento dell’efficienza energetica a favore della sostenibilità ambientale e sull’ampliamento della superficie su due lati che, sviluppandosi nel parco di pertinenza, conserveranno la struttura originale della scuola al fine di preservarne gli elementi storici e tipici degli anni di costruzione. A ricordo della destinazione d’uso dello storico edificio, resterà la scritta in legno “scuola elementare”.

“Il progetto per il nuovo Centro per l’impiego rappresenta anche un’occasione importante per dare nuova vita, riqualificare e ristrutturare un edificio storico a Riccione in un punto strategico per tutta la zona sud della provincia di Rimini ― dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Imola ― L’intervento contribuisce anche alla riqualificazione di un’area importante nel quartiere Fontanelle”.