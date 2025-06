“Un impegno esemplare durante l’incendio”: la sindaca di Riccione conferisce due lettere di encomio

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha consegnato una lettera di encomio a Francesco Della Torre e Alfonso Buonomo per il loro esemplare senso civico al servizio della comunità, intervenendo in modo esemplare durante l’incendio di domenica scorsa al termovalorizzatore. “Francesco Della Torre e Alfonso Buonomo - scirve la sindaca - hanno dimostrato cosa significa avere senso del dovere, prontezza e coraggio. Nel pomeriggio di domenica, quando un incendio è scoppiato nell’area di stoccaggio dell’impianto di termovalorizzazione di Raibano, loro due non hanno esitato. Francesco, che lavora per Herambiente presso lo stesso impianto, pur non essendo in servizio, ha immediatamente dato l’allarme e si è recato sul posto, contribuendo in modo decisivo a contenere le fiamme.

Alfonso, che lavora per la Cooperativa Prime Cleaning ed era reperibile di turno, ha agito con grande lucidità: salito su un muletto, ha allontanato il materiale più pericoloso, creando un varco che ha permesso ai Vigili del Fuoco di intervenire in sicurezza.

Due gesti che hanno evitato danni molto gravi e che meritano riconoscimento. Per questo ho voluto consegnare loro una lettera di encomio a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città. Un grazie sincero a chi, anche fuori dai riflettori, sa essere esempio per tutti”.