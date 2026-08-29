Un bagno di folla per Noemi a Riccione

Un’atmosfera magica e un bagno di folla straordinario hanno fatto da cornice, nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, al concerto di Noemi in piazzale Roma a Riccione. L’evento, tra gli appuntamenti più attesi del cartellone estivo di “Riccione Music City”, si è trasformato in un trionfo di musica ed emozioni.

Dalla sua storia musicale alle novità discografiche, Noemi ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse anime del suo repertorio, alternando le nuove canzoni del “Live Noemi 2026”, a partire dal singolo “Tu cosa fai questa sera”, ai grandi successi che negli anni hanno conquistato il pubblico. Tra i brani più amati, “Vuoto a perdere”, “Glicine” e “L’amore si odia”, cantati insieme al pubblico, hanno regalato alcuni dei momenti più coinvolgenti.