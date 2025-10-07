Turismo a Riccione, il Comune: “Quasi 3 milioni di presenze da gennaio ad agosto, il nostro modello tiene”

Pur in presenza di un’annata complessa per tutte le località balneari, non solo della Riviera, Riccione conferma la propria solidità turistica anche nel 2025. Il Comune in una nota analizza i dati dell’estate.
“I dati diffusi - si legge nella nota - dall’assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna relativi ai primi otto mesi dell’anno evidenziano per la Perla verde una sostanziale tenuta rispetto al 2024, con una lieve flessione dello 0,8% nelle presenze complessive che si sono attestate a 2.876.360. Il quadro definito della stagione non è ancora completo, mancando per intero il mese di settembre e avendo un agosto ancora da consolidare appieno, ma quantomeno delineato. I primi 6 mesi dell’anno, ormai pienamente consolidati, con la primavera in testa, lanciano un segnale positivo di crescita, supportato anche dal bel tempo e da un incremento del turismo estero, con soggiorno medio e capacità di spesa maggiori rispetto a quello italiano. Luglio chiude in lieve flessione, contrariamente alla primavera, penalizzato dal maltempo, con diversi weekend di pioggia, così come agosto. In generale, per tutto il 2025, l’intera Riviera ha risentito di una ridotta capacità di spesa da parte del turismo italiano”.