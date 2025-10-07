Turismo a Riccione, il Comune: “Quasi 3 milioni di presenze da gennaio ad agosto, il nostro modello tiene”

“I dati diffusi - si legge nella nota - dall’assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna relativi ai primi otto mesi dell’anno evidenziano per la Perla verde una sostanziale tenuta rispetto al 2024, con una lieve flessione dello 0,8% nelle presenze complessive che si sono attestate a 2.876.360. Il quadro definito della stagione non è ancora completo, mancando per intero il mese di settembre e avendo un agosto ancora da consolidare appieno, ma quantomeno delineato. I primi 6 mesi dell’anno , ormai pienamente consolidati, con la primavera in testa, lanciano un segnale positivo di crescita, supportato anche dal bel tempo e da un incremento del turismo estero, con soggiorno medio e capacità di spesa maggiori rispetto a quello italiano. Luglio chiude in lieve flessione, contrariamente alla primavera, penalizzato dal maltempo, con diversi weekend di pioggia, così come agosto. In generale, per tutto il 2025, l’intera Riviera ha risentito di una ridotta capacità di spesa da parte del turismo italiano”.

Nonostante l’aumento degli arrivi, il totale dei pernottamenti (presenze) si attesta a 2.876.360, registrando come dato provvisorio una leggera flessione del -0,8% rispetto a gennaio-agosto 2024 e in attesa del consolidamento complessivo dei dati che avverrà nei prossimi mesi.

Pernottamenti italiani: il calo è dovuto principalmente al mercato domestico, che ha totalizzato 2.303.065 presenze, con una diminuzione del -2,1% sul 2024. Questo dato indica una riduzione della permanenza media dei visitatori nazionali.

Pernottamenti esteri: le presenze generate dai turisti stranieri sono invece cresciute significativamente, arrivando a 573.295, con un aumento del +4,9% rispetto all’anno precedente.

Nei mesi centrali dell’estate, Riccione ha registrato un totale provvisorio di 1.619.415 presenze (775.336 a luglio e 844.079 ad agosto), con una variazione negativa del -3,5% sia a luglio che ad agosto rispetto al 2024.

“Questi numeri – spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi – mostrano come il brand Riccione e il comparto turistico pubblico e privato, a fronte di un mercato turistico e di una situazione economica generale in evoluzione, abbiano saputo reagire a un contesto complesso con una strategia di promozione solida e innovativa. Come amministrazione abbiamo iniziato un percorso di investimenti diversificati in comunicazione, oltre a quelli strutturali e di rigenerazione della città, scegliendo di integrare canali tradizionali e digitali per raggiungere pubblici diversi, raccontando una Riccione contemporanea, accogliente e autentica”.