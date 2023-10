Tragedia del Centro 21 di Riccione. Massimo, Romina, Maria, Valentina, Francesca, Rossella e Alfredo per sempre: piantati gli alberi in loro ricordo

Si è concluso con un gesto simbolico che ispira alla crescita e dà fiducia nel futuro il mese dedicato ai “magnifici 7” di Riccione, con il programma “il Cuore non si ferma”, organizzato ad un anno dal tragico incidente stradale di San Donà di Piave (7 ottobre 2022). Dopo mostre, laboratori per bambini, attività sportive, momenti di commemorazione, la festa del Compleanno di Riccione cè stata la piantumazione di 7 alberi dedicati a Massimo, Romina, Maria, Valentina, Francesca, Rossella ed Alfredo. La posa a dimora sarà a cura di Geat è avvenuta oggi pomeriggio nel parco Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Limentani davanti a molte decine di riccionesi.

Simbolo di rinascita e forza, gli alberi cresceranno nel parco di fronte alla “casa delle autonomie”, proprio il centro in cui le attività continuano con entusiasmo, e accolgono creature speciali che gli operatori aiutano ad integrarsi nel tessuto sociale.

Dice il presidente di Geat Fabio Galli: “Si tratta di un gesto doveroso, non solo un ricordo, ma di tensione al futuro e alla crescita di questa realtà simbolica per la città. Noi continueremo a sostenere la realtà di Cuore 21, questo fa parte della nostra mission».