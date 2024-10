Tornano le passeggiate alla scoperta di Riccione

“La terza edizione de ‘I Giardini raccontano’ è un appuntamento speciale, che unisce la riscoperta del nostro patrimonio naturale e culturale con la memoria e l’identità di Riccione. È un’occasione per riflettere su chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare, attraverso il coinvolgimento di scuole, associazioni e artisti locali. Questa edizione, dedicata anche alla figura di Giuseppe Lo Magro, ci ricorda l’importanza di preservare la storia e il legame con il nostro territorio, per trasmetterlo alle nuove generazioni,” dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa.

Il progetto prevede anche la collaborazione di Geat, società in house del Comune di Riccione, che si occupa della manutenzione del verde cittadino, il personale del Museo del Territorio e della Biblioteca comunale, l’associazione Famija Arciunesa, la Cooperativa sociale Cuore 21 e dell’esperto botanico Loris Bagli (Società per gli Studi naturalistici della Romagna-Ssnr). Parteciperanno inoltre quattro classi terze delle scuole superiori di primo grado degli istituti comprensivi statali n. 1 e Zavalloni di Riccione, per oltre 100 ragazzi e insegnanti accompagnatori.

Le passeggiate saranno un’occasione non solo per riscoprire angoli nascosti della città ma anche per celebrare la memoria di figure storiche locali come Maria Boorman Ceccarini, benefattrice di Riccione, e Giuseppe Lo Magro, storico presidente dell’associazione Famija Arciunesa, a cui sarà dedicata la prima camminata.

La seconda passeggiata, dedicata al pubblico e ai turisti, avrà luogo sabato 9 novembre su prenotazione e toccherà luoghi di grande fascino come il Castello degli Agolanti, i l giardino dell’asilo d’infanzia Ceccarini e il giardino storico di Villa Lodi Fè e vedrà momenti teatrali con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo, per concludersi con un concerto della banda 21 Rulli aperto a tutti.

Dal 24 ottobre comincia la terza edizione de “I giardini raccontano: Riccione, la Perla verde” , il progetto promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e le realtà locali. L’iniziativa, ideata da Città Teatro, si propone di valorizzare il patrimonio naturale e culturale della città attraverso due passeggiate lente, pensate per i cittadini, i turisti e le scolaresche.

Giovedì 24 ottobre 2024 ore 9-12 (in caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata al 25 ottobre)

I Giardini raccontano - terza edizione: La città che scorre

Ritrovo all’arena del Parco Ex Fornace, con saluto istituzionale e presentazione a cura di Giorgia Penzo (Città Teatro), accompagnata da un reading dedicato alla “Riccione d’inverno”. Verranno forniti cenni storici sulla ex fornace Piva, antico stabilimento industriale per la produzione di laterizi, fondato nel 1908 e chiuso nel 1970, destinato a diventare il nuovo Museo del Territorio di Riccione. La passeggiata proseguirà lungo la pista ciclabile che costeggia il Rio Melo, attraversando il Parco degli Olivetani. Durante il tragitto, Giovanni Moretti, direttore di Geat, illustrerà l’ecosistema fluviale e l’assetto del Parco degli Olivetani, mentre Loris Bagli, esperto botanico della Società per gli Studi naturalistici della Romagna (Ssnr), si occuperà di spiegare gli aspetti botanici della vegetazione fluviale.

L’itinerario continuerà con l’attraversamento del Ponte Romano, dove Andrea Tirincanti (Museo del Territorio) fornirà una spiegazione storico-archeologica. Successivamente si raggiungerà il Parco Chico Mendes, con un approfondimento sulla creazione dell’area verde a cura di Giovanni Moretti. Qui, i danzatori della cooperativa sociale Cuore 21, coordinati dalla coreografa Eleonora Gennari, eseguiranno una performance originale dedicata all’attivista brasiliano Chico Mendes, noto per il suo impegno in difesa delle foreste.

L’ultimo tratto della passeggiata attraverserà il Parco della Resistenza, accompagnati dalla Polizia Municipale, con spiegazioni sulle caratteristiche botaniche e sullo sviluppo arboreo dell’area da parte di Loris Bagli, arricchite da “apparizioni” teatrali a sorpresa. L’arrivo sarà alla casa della “Micia”, attuale sede dell’Associazione Famija Arciunesa, dove Francesco Cesarini, giornalista e presidente dell’associazione, introdurrà il ricordo di Giuseppe Lo Magro, fondatore dell’associazione recentemente scomparso. Francesca Airaudo offrirà un recital in suo omaggio. La giornata si concluderà con una merenda offerta ai partecipanti e il rientro a scuola a piedi o con il trenino.

Sabato 9 novembre 2024 ore 14-18

(in caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata al 24 novembre)

I Giardini raccontano - terza edizione: La città riflessa

Ritrovo alla Meridiana presso il Castello degli Agolanti e registrazione dei partecipanti. La passeggiata proseguirà lungo il Sentiero del Parco delle Ginestre, costeggiando “Villa Alta” e Aquafan, attraversando gli antichi poderi rurali della famiglia Ceccarini, con le guide Samuela Pandolfini e Loris Bagli. Durante il percorso verranno fornite informazioni sull’importanza storica del Castello degli Agolanti, conosciuto in epoca medievale come la “Tomba Bianca”, che in seguito divenne alloggio per la regina Cristina di Svezia durante il suo viaggio da Roma. Saranno inoltre presentati i più recenti scavi archeologici, diretti dall’Università di Bologna, Dipartimento Storie Cultura Civiltà, a cura di Andrea Tirincanti.

Nel corso della passeggiata, ci sarà un’intervista “impossibile” alla Regina di Svezia, interpretata da Francesca Airaudo. Si procederà poi lungo viale Cagliari, dove è prevista una sosta per un racconto storico-archeologico a cura di Andrea Tirincanti. Successivamente, si farà tappa al giardino dell’Asilo Ceccarini per un omaggio a Maria Boorman Ceccarini, con un recital interpretato da Francesca Airaudo e Giorgia Penzo.

La passeggiata continuerà lungo il lato alto di viale Ceccarini, con una sosta all’esterno dell’Arboreto Cicchetti. L’arrivo è previsto al Parco di Villa Lodi Fè, dove si terrà una breve passeggiata storico-naturalistica, con un approfondimento sulla storia del giardino a cura di Loris Bagli e Vittoria Gravina. L’evento si concluderà con un concerto finale della Banda 21 Rulli, in collaborazione con l’Associazione Cuore 21, e un brindisi di chiusura. Il rientro al Castello degli Agolanti sarà garantito da un trenino gratuito messo a disposizione dall’amministrazione comunale.