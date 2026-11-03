Tartarughe spiaggiate, l’appello di Fondazione cetacea: “Ecco i numeri da chiamare per i soccorsi”

Soccorso alle tartarughe, ecco come muoversi. In questi giorni, caratterizzati da condizioni meteomarine particolarmente avverse, Fondazione Cetacea invita cittadini e frequentatori delle spiagge a prestare la massima attenzione lungo tutto il litorale di Emilia-Romagna e Marche.

Si stanno infatti verificando numerosi spiaggiamenti di tartarughe marine, sia esemplari purtroppo già deceduti, sia animali ancora vivi ma in difficoltà, debilitati o in condizioni di emergenza.

L’invito è a segnalare tempestivamente qualsiasi ritrovamento, evitando assolutamente di intervenire autonomamente o di tentare di riportare in mare gli animali.

In caso di avvistamento di una tartaruga marina, viva o morta, è fondamentale contattare immediatamente:

Fondazione Cetacea – Numero emergenze 0039 334 568 8320

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera: numero blu 1530.

Anche una segnalazione tempestiva può fare la differenza e contribuire al recupero e alla gestione corretta degli animali.