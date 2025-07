Tartarughe a Riccione, le Guardie Zoofile sorvegliano il nido di Caretta caretta VIDEO

Un evento di straordinaria rilevanza ambientale ha visto protagonista, nel mese di giugno, una tartaruga marina della specie Caretta caretta. L’esemplare ha scelto la spiaggia libera di Riccione per deporre alcune decine di uova, segnando la prima nidificazione mai registrata sulla riviera romagnola. Immediata la risposta degli enti coinvolti: la Capitaneria di Porto di Rimini e la Fondazione Cetacea sono intervenuti tempestivamente, predisponendo un presidio H24. All’appello per i volontari, si sono unite anche le Guardie Zoofile di Fare Ambiente, che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio personale formato per il servizio di vigilanza. «Pur dovendo far fronte a moltissime richieste da parte di cittadini e amministrazioni, non potevamo sottrarci. Ci siamo sentiti in dovere di fare la nostra piccola parte mettendoci a disposizione della Fondazione Cetacea», ha dichiarato il portavoce.