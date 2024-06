Strappo di catenine, spaccio e rapine: raffica di arresti a Riccione

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno potenziato la propria presenza sul territorio della Perla Verde e hanno dato luogo ad una serie di servizi specifici, dedicati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio e contro la persona.

Nel corso dei controlli, precisamente nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne nordafricano, in flagranza dei reati di furto con strappo, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo straniero, infatti, è indiziato di aver strappato una collanina in oro dal collo di un turista diciottenne, mentre passeggiava sul lungomare di Riccione, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Su segnalazione della vittima, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche dell’autore del reato, rintracciando il 26enne presso la Stazione Ferroviaria di Riccione. Riconosciuto sulla base della descrizione fornita dal turista derubato, il giovane veniva fermato e condotto in caserma. Sottoposto a perquisizione personale, il nordafricano veniva trovato in possesso non solo della catenina del 18enne - al quale veniva immediatamente restituita -, ma anche di altre 5 catenine, ragionevolmente ritenute provento di precedenti azioni illecite, nonché di quasi 35 grammi di hashish del peso di quasi 35 grammi, celato nelle parti intime. Lo straniero veniva dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, associato presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa del giudizio di convalida;

Arrestato 18enne

Arrestato anche un 18enne est-europeo, in flagranza dei reati di resistenza ad un pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri assistevano a due cessioni di altrettante dosi di cocaina da parte del 18enne straniero in favore di due suoi presunti “clienti”. I militari dell’Arma intervenivano e cercavano di bloccare l’indiziato, il quale tuttavia opponeva resistenza e tentava di scagliare la propria bicicletta in direzione di uno degli operanti. Pur con alcune difficoltà, veniva fermato e sottoposto a perquisizione personale, venendo trovato in possesso di 21 dosi di cocaina già confezionate, occultate all’interno di una confezione in plastica nella sua disponibilità, oltre alla somma di denaro contante di oltre 250 euro. La droga ed il denaro, ritenuto provento di spaccio, venivano sottoposti a sequestro, mentre lo straniero veniva dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna dinanzi all’Autorità Giudiziaria riminese.

Arrestato per rapina

Arrestato anche un 18enne, indiziato dei reati di rapina e tentata rapina. Nella notte appena trascorsa, due giovani turisti segnalavano che, mentre stavano tornando in hotel in bicicletta, transitando sul lungomare di Riccione, erano stati avvicinati da un giovane che si era avventato contro di loro, riuscendo a bloccarli e a farsi consegnare, con violenza, un paio di occhiali solo da uno dei due. L’aggressore avrebbe tentato anche di farsi consegnare dall’altro una collanina in perle, però invano, per poi allontanarsi. Intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile, si ponevano alle ricerche del giovane descritto e, pochi minuti dopo, lo rintracciavano e fermavano. Riconosciuto dalle vittime, veniva dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna dinanzi all’Autorità Giudiziaria riminese.

Denunce a piede libero

I militari dell’Arma hanno anche denunciato in stato di libertà: un 17enne nordafricano, indiziato del reato di ricettazione, poiché fermato e controllato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile presso la Stazione Ferroviaria di Riccione, veniva trovato in possesso della chiave elettronica di uno scooter, risultata oggetto di furto segnalato alcuni giorni prima.