In occasione del weekend del 19 e 20 ottobre, Riccione si prepara a celebrare un compleanno speciale e per l’occasione la città si anima di eventi creativi e coinvolgenti, dedicati alle nuove generazioni, ideati e coordinati dal settore Politiche giovanili dell’amministrazione comunale e realizzati in collaborazione con scuole, associazioni culturali e musicali locali. Due giorni di festa che spazieranno da un’azione collettiva di pulizia della spiaggia, esibizioni musicali e artistiche, fino alla degustazioni di dolci e agli spettacoli teatrali in collaborazione con i ragazzi delle scuole e delle associazioni riccionesi.

La giornata di sabato 19 ottobre prenderà il via con un’eco-camminata sulla spiaggia, organizzata dall’associazione Futuro Verde Aps, Gruppo camminiamo Riccione e Fondazione Cetacea. Questo gesto simbolico di cura del proprio corpo e a favore dell’ambiente (verranno raccolti eventuali rifiuti lungo il percorso) segna l’inizio di una festa (ritrovo e partenza alle 14,15 in piazzale Ceccarini) che celebra non solo la storia, ma anche un futuro sostenibile.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, il fulcro dei festeggiamenti si sposterà in piazzale Ceccarini, dove il teatro a cielo aperto dello storico Palazzo del Turismo ospiterà “Sogna Riccione sogna” un pomeriggio di concerti e spettacoli live.

La musica, proposta dai giovani allievi delle scuole Giocamusica e Musicantiere di Riccione e dell’Istituto Musicale della città, sarà la protagonista indiscussa del pomeriggio. Le esibizioni accompagneranno il pubblico in un viaggio straordinario in musica, mentre gli studenti del Liceo artistico Fellini di Riccione, coordinati dal fumettista e illustratore Niccolò Tonelli, che hanno anche realizzato le grafiche per la promozione dell’evento, daranno vita a un live painting con la creazione di opere ispirate ai sogni e alle speranze della comunità. Anche per il compleanno di Riccione non può mancare il dolcetto celebrativo che, ormai da tradizione, viene interpretato e realizzato dagli studenti dell’Istituto alberghiero Savioli seguiti e coordinati dai loro insegnanti.

“Sogna Riccione sogna - osserva la sindaca di Riccione Daniela Angelini - è più di un semplice titolo; è un invito a guardare avanti, a coltivare sogni e speranze. Questo compleanno è un momento di comunità, un’occasione per riflettere sulle radici della città e per abbracciare le potenzialità delle nuove generazioni. Riccione, con il suo spirito vibrante e la sua dedizione alla cultura, si prepara a festeggiare non solo un anniversario, ma un futuro luminoso e ricco di possibilità”.

“Sono orgogliosa di constatare come il settore Politiche giovanili, in sinergia con l’assessorato al Turismo, abbia saputo cogliere l’opportunità offerta dal progetto ‘Unione fa la Forza 6’ per attivare un partenariato con gli enti del terzo settore - sottolinea la vicesindaca e assessora alle Politiche giovanili Sandra Villa -. Questo pomeriggio di concerti e spettacoli, racchiuso nell’evento ‘Sogna Riccione Sogna’, rappresenta il risultato concreto di un percorso di co-progettazione volto a coinvolgere i giovani, stimolarne la creatività e favorire la loro partecipazione attiva alla vita culturale della nostra città. Il progetto portato avanti è un esempio tangibile di come la collaborazione tra istituzioni e terzo settore possa generare iniziative di grande impatto sociale, capaci di offrire ai nostri giovani spazi e opportunità di espressione”.

Al termine del pomeriggio, gli studenti del “Savioli” condurranno il pubblico a Riccione Paese (per chi vorrà, gratuitamente a bordo del trenino), alla Biblioteca comunale, dove presenteranno un racconto della storia di Riccione attraverso immagini d’archivio che raccontano il passato della città. Le immagini d’archivio sono conservate nella Fototeca della Biblioteca, realizzata e inaugurata a dicembre 2023, prezioso custode della memoria storica della città.

I viali del borgo storico di Riccione saranno animati dalla manifestazione “CiocoPaese” promossa dal Comitato Riccione Paese dove maestri cioccolatieri prepareranno una gigantesca tavoletta di cioccolato dedicata a Riccione, un dolce omaggio ai festeggiamenti.