Sicurezza a Riccione: street tutor e videosorveglianza per i quartieri Alba e Ceccarini con il contributo della Regione

Riccione
  • 02 settembre 2026
La sindaca di Riccione Daniela Angelini
La sindaca di Riccione Daniela Angelini

Street tutor, videosorveglianza e illuminazione pubblica. Riparte da Riccione la strategia regionale di interventi di sicurezza urbana integrata voluta dalla Regione Emilia-Romagna e condivisa con gli Enti locali. Il primo accordo di programma incluso nella nuova programmazione è stato siglato con il Comune di Riccione e prevede la realizzazione di un progetto finalizzato a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nei quartieri Alba e Ceccarini attraverso un insieme di azioni coordinate.

Il costo totale dell’intervento - ‘Prevenzione integrata e migliore qualità della vita dei quartieri di Riccione Alba e Ceccarini’ - è di circa 127mila euro, e sarà cofinanziato dalla Regione con un contributo pari a circa 101mila euro, mentre la parte restante, pari a circa 26mila euro, dal Comune di Riccione. Le risorse regionali sono destinate a finanziare sia gli investimenti, con 75.500 euro indirizzati agli interventi infrastrutturali, sia le attività correnti, con 26.000 euro a sostegno del servizio degli street tutor.

Il progetto nel dettaglio

Il progetto riguarda i quartieri Alba e Ceccarini e mette insieme interventi infrastrutturali e azioni di prevenzione sociale per migliorare la sicurezza e la qualità della vita. È previsto il potenziamento dell’illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza, con nuove telecamere nei punti più sensibili del quartiere Alba. Nel progetto è incluso anche un programma straordinario di manutenzione del verde pubblico e la riqualificazione dei Giardini dell’Alba attraverso la cura del verde e la previsione di interventi di rifacimento delle facciate, di installazione di nuovi arredi urbani e di rigenerazione dei luoghi di aggregazione. A queste opere si affianca il servizio degli street tutor, che opereranno nelle ore serali nelle aree della movida e in occasione di eventi pubblici, svolgendo attività di mediazione sociale, prevenzione dei conflitti e presidio del territorio in collaborazione con gli altri soggetti impegnati nella sicurezza urbana.

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