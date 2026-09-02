Sicurezza a Riccione: street tutor e videosorveglianza per i quartieri Alba e Ceccarini con il contributo della Regione

Street tutor, videosorveglianza e illuminazione pubblica. Riparte da Riccione la strategia regionale di interventi di sicurezza urbana integrata voluta dalla Regione Emilia-Romagna e condivisa con gli Enti locali. Il primo accordo di programma incluso nella nuova programmazione è stato siglato con il Comune di Riccione e prevede la realizzazione di un progetto finalizzato a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nei quartieri Alba e Ceccarini attraverso un insieme di azioni coordinate.

Il costo totale dell’intervento - ‘Prevenzione integrata e migliore qualità della vita dei quartieri di Riccione Alba e Ceccarini’ - è di circa 127mila euro, e sarà cofinanziato dalla Regione con un contributo pari a circa 101mila euro, mentre la parte restante, pari a circa 26mila euro, dal Comune di Riccione. Le risorse regionali sono destinate a finanziare sia gli investimenti, con 75.500 euro indirizzati agli interventi infrastrutturali, sia le attività correnti, con 26.000 euro a sostegno del servizio degli street tutor.