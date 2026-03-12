Sicurezza a Riccione: arrivano 31 nuove telecamere, ecco dove saranno installate

Sicurezza a Riccione, il Comune compie un passo decisivo nel potenziamento delle strategie di controllo del territorio attraverso l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo e moderno sistema di videosorveglianza cittadina. L’iniziativa si inserisce nel quadro del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” sottoscritto tra la prefetta di Rimini, Giuseppina Cassone, e la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, un accordo strategico volto a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità attraverso l’impiego di tecnologie di monitoraggio all’avanguardia.

L’efficacia della proposta tecnica ha permesso al Comune di posizionarsi al nono posto (su oltre 1.600 comuni partecipanti) della graduatoria definitiva nazionale pubblicata dal Ministero dell’Interno, garantendo così l’accesso ai finanziamenti statali. Il quadro economico dell’intervento prevede una spesa complessiva di 160.000 euro. Di questa somma, 100.000 euro sono coperti dal contributo ministeriale, mentre i restanti 60.000 euro sono finanziati mediante risorse proprie dell’ente già stanziate nel Bilancio di Previsione.

L’intervento si concentrerà in aree cruciali, attualmente non ancora coperte dal sistema di videosorveglianza comunale (che conta già circa 160 telecamere), che rappresentano potenziali punti di maggiore esposizione al rischio di illegalità, in particolare nei periodi di massimo afflusso turistico e in occasione di grandi manifestazioni.