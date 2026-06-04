“Sembra impossibile, allora si può fare”: Bebe Vio incanta a Riccione

Una straordinaria Bebe Vio ha saputo toccare le corde più profonde dei presenti ieri sera in piazzale Ceccarini a Riccione, dando il via alla tre giorni del Festival del Fundraising. La campionessa ha conquistato il pubblico in un incontro gratuito aperto alla cittadinanza, aprendo la manifestazione (dal 3 al 5 giugno) che porta in città il mondo del non profit e della cultura del dono.

La campionessa paralimpica si è concessa a un dialogo e una chiacchierata empatica con la scrittrice e attrice Eleonora Mazzoni. Bebe Vio ha ripercorso le tappe della sua straordinaria vita sportiva e personale, concentrandosi sul cuore del suo impegno sociale con l’associazione art4sport e la sua Academy, nate per sostenere e promuovere lo sport come terapia per bambini con amputazioni. Una testimonianza potente che ha incarnato alla perfezione il claim della serata: “Sembra impossibile allora si può fare”.

Il Festival si conferma così non solo un momento di alta formazione per gli operatori del settore, ma un evento capace di abbracciare l’intera comunità grazie a un ricco programma culturale.

Il cartellone degli appuntamenti pubblici e gratuiti entra ora nel vivo con due dei momenti più attesi di questa edizione. Questa sera, giovedì 4 giugno alle ore 21:00 in Piazzale Ceccarini, i riflettori si accenderanno sull’incontro con Gino Cecchettin che salirà sul palco in dialogo con Eleonora Mazzoni per una riflessione profonda legata all’impegno civile e alla solidarietà.

Domani sera, venerdì 5 giugno alla stessa ora, il Festival si sposterà nella sala Concordia del Palazzo dei Congressi per il gran finale con protagonista l’irresistibile artista riccionese Paolo Cevoli.

In caso di maltempo, l’evento all’aperto previsto per questa sera si svolgerà nella Sala Granturismo del Palazzo del Turismo.