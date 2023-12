Ritrovato a Gubbio il riccionese scomparso da giovedì mattina: “Elvio è tornato con noi”

E’ stato ritrovato a Gubbio Elvio Bernardi, storico titolare di una scuola guida di Riccione di cui si erano perse le tracce da giovedì mattina. “Stava inseguendo un suo sogno - si legge con sollievo in un post sui social - un suo ricordo di quando era Paracadutista Alpino ed è stato portato fuori dai suoi soliti percorsi. Non si è perso d’animo ed ha guidato tutto il giorno per ritrovare la sua casa dove i suoi quattro figli e sua moglie lo aspettavano. Il lavoro incessante delle forze dell’ordine di Riccione, Carabinieri, Polizia locale, Polizia di Rimini, Croce Rossa, amici di facebook, amici del cuore, amici sconosciuti, ha permesso di tracciare i suoi spostamenti e rimanere sulle sue tracce fino a che a incontrato la persona giusta che lo ha capito ed assicurato ai Carabinieri di Gubbio. Sta benissimo. Ora Elvio è con noi , non lo perderemo più”.