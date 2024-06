Ritrovata la ragazzina scomparsa e cercata a lungo a Riccione

È stata ritrovata dai Carabinieri Evelina Neamtu, la 15enne bolognese della quale non si avevano notizie da venerdì scorso. Ne hanno dato notizia, sui social, i genitori e l’avvocata Barbara Iannuccelli, dell’associazione Penelope. La ragazzina era stata cercata a lungo anche a Riccione.

Gli stessi genitori, che avevano lanciato appelli per raccogliere segnalazioni, avevano detto di avere sospetti nei confronti di un giovane con il quale pensavano si fosse allontanata Evelina. Sulla scomparsa della giovane è in corso una indagine per sottrazione di minore.

Ieri l’avvocata Iannuccelli aveva dichiarato a Fanpage che Evelina “è stata individuata su un treno per Riccione. La persona che l’ha vista in quel momento non si è resa conto della situazione perché non sapeva nulla. Poi, quando ha visto la foto sui giornali e sui vari social, ha chiamato il padre e ha detto che la ragazza era spaventata e in compagnia di due ragazzi. Se li ricorda molto bene perché ha chiesto una sigaretta”.