Rimini, spaccio di cocaina: 36enne riccionese arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Rimini, nell’ambito di un mirato servizio antidroga hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 36enne riccionese, disoccupato. L’uomo veniva notato dai militari sul litorale sud, e poco dopo, veniva avvicinato da un giovane che dopo pochi istanti si allontanava. Ritenendo di aver assistito ad una cessione, gli operanti decidevano di intervenire: fermati entrambi, veniva recuperato un involucro del peso di 10 grammi di cocaina celati all’interno di un pacchetto di sigarette. Nelle tasche del presunto pusher sottoposto a perquisizione personale, i militari veniva rinvenuta la somma contante di oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta dagli operanti il provento dell’attività illecita e pertanto sottoposta a sequestro unitamente alla cocaina. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga, mentre il 36enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.