Riccione, weekend di magia tra danza e musica per il solstizio d’estate

Ieri, sabato 20 giugno, piazzale Roma si è trasformato in un teatro a cielo aperto con “Magia in Movimento”, lo spettacolo diretto da Kledi Kadiu che ha richiamato una folla numerosa. Sul palco si sono alternati protagonisti internazionali – tra cui Giada Lini, Graziano Di Prima, Anbeta Toromani e Alessandro Macario – in un mix di danza classica, latino-americana e contemporanea, condotto da Jody Cecchetto. Grande spazio anche alle scuole locali Accademia Antonella Bartolacci e Riccione Dance Center.

Questa mattina, domenica 21 giugno, oltre duemila persone si sono radunate sulla spiaggia libera del Marano per le “Albe in controluce”: al sorgere del sole, Venerus ha incantato il pubblico con il suo “Speriamo – Il tour 2026”, in un concerto che ha fuso musica, mare e luce dell’alba in un’esperienza unica.

La Notte Rosa si chiude questa sera alle 21:30 in piazzale Roma con la quinta edizione di “Riccione Perla Danza”, gala gratuito curato dalla compagnia B-You. Tredici scuole della provincia di Rimini si esibiranno in un programma che spazia dalla danza classica all’hip hop, dal contemporaneo al breaking e all’acrobatica.