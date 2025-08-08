Riccione, “volevo giusto prendere una bottiglia d’acqua”: scassina un Suv davanti alla spiaggia e viene arrestato

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 agosto, i Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto un giovane diciottenne, di origini nordafricane, accusato dell’ipotesi di tentato furto su autovettura, commesso nei pressi degli stabilimenti balneari 32 e 33 di viale Torino.

Una pattuglia in transito notava un giovane “armeggiare” accanto ad un Suv parcheggiato nei pressi della spiaggia. Alla vista dell’autoradio, il giovane si allontanava subito dal veicolo. Gli operanti hanno verificato che l’auto presentava il finestrino del lato passeggero forzato e l’abitacolo risultava chiaramente rovistato: il ragazzo confermava di essersi introdotto all’interno per “prendere una bottiglia d’acqua”.

All’interno dello zaino i Carabinieri rinvenivano una cesoia di 35 centimetri e un grosso cacciavite, oggetti potenzialmente idonei allo scasso. I militari contattavano il proprietario del veicolo, che confermava di aver parcheggiato e chiuso l’auto poco prima per poi recarsi in spiaggia. Dai successivi controlli emergeva che il giovane tunisino, già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, era irregolare sul territorio nazionale e gravato da un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza emesso del Questore di Reggio Emilia poche settimane prima. Il 18enne, privo di documenti, di lavoro e senza stabile dimora, è stato tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione in attesa del rito direttissimo avanti al Tribunale di Rimini fissato per oggi.