Riccione, Villa Mussolini, e l’acquisizione congelata: “Non è solo una gara sul prezzo”

La partita su Villa Mussolini entra in una fase di stallo. Dopo l’apertura delle tre buste, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha deciso di non procedere subito con le trattative e di prendersi tempo, congelando la gara e rinviando ogni decisione al 30 maggio.
Alla procedura partecipano tre soggetti: la società torinese David2, il Comune di Riccione e un terzo offerente privato riconducibile al marchio Piada Riccionese.
La Fondazione spiega che, «anche in considerazione della mancata precisazione di alcuni elementi contrattuali», è necessario chiarire diversi passaggi prima di entrare nella fase negoziale, integrando alcuni documenti.
Ai tre soggetti viene chiesto di confermare entro sette giorni la disponibilità a mantenere vincolanti le offerte, dopodiché saranno programmati «incontri di approfondimento» con ciascun proponente.