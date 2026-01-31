Riccione, Villa Mussolini, e l’acquisizione congelata: “Non è solo una gara sul prezzo”

La partita su Villa Mussolini entra in una fase di stallo. Dopo l’apertura delle tre buste, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha deciso di non procedere subito con le trattative e di prendersi tempo, congelando la gara e rinviando ogni decisione al 30 maggio.

Una linea ribadita anche da Giuseppe Pecci, nel Cda della Fondazione, che chiarisce come la vendita non possa essere ridotta a una semplice gara sul prezzo. «Ora valuteremo i progetti che sono stati presentati e il metodo di pagamento», spiega, richiamando proprio la necessità di verificare contenuti e condizioni. E sintetizza: «Qualcosa manca».

Sui valori economici delle tre proposte la Fondazione mantiene il massimo riserbo. Giuseppe Pecci evita di entrare nel merito e prende le distanze dai numeri che circolano: «Non sono esatti», taglia corto, ribadendo che in questa fase il focus è sui progetti e sugli aspetti contrattuali.