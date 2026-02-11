Riccione, Villa Mussolini, due proprietà: il giardino resterà del Comune

Villa e parco sono due cose distinte. È su questo presupposto che è impostata la procedura di vendita di Villa Mussolini: l’edificio è di proprietà della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, mentre l’area verde circostante appartiene al Comune di Riccione. Per l’ente proprietario, la separazione non incide sull’operazione: in vendita c’è esclusivamente l’edificio, mentre ogni valutazione sulla fruizione complessiva e sui rapporti con il Comune viene rinviata a dopo l’eventuale aggiudicazione.

