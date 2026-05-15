Riccione, Villa Mussolini al Comune: firmato il rogito VIDEO

Questa mattina, presso lo studio del notaio Mauro Plescia, con la firma ufficiale del rogito, il Comune di Riccione ha acquisito la piena ed esclusiva proprietà di Villa Mussolini, sottraendola definitivamente a decenni di precarietà contrattuale.

Alla stipula erano presenti la sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa, l’assessore al Bilancio e Patrimonio Alessandro Nicolardi e la dirigente al Bilancio e Patrimonio Cinzia Farinelli. Per la Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, ha siglato l’atto il presidente Paolo Pasini, mentre per il Comune di Riccione lo ha firmato la dirigente Farinelli.