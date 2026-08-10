Riccione, video choc su TikTok: il Comune fa causa e chiede un milione di danni

Il Comune di Riccione passa alle vie legali dopo la bufera scoppiata per il video pubblicato sul canale TikTok “Legaofficial”. L’Amministrazione ha infatti dato mandato formale all’Avvocatura per sporgere una denuncia-querela per diffamazione aggravata e avviare una causa civile con richiesta di risarcimento danni da un milione di euro. Nel mirino c’è il filmato che mostrava immagini di Ceuta spacciandole per una spiaggia riccionese del 2030 popolata solo da persone con la pelle nera nel caso in cui Matteo Salvini non fosse ministro. Di fronte alle difese dei rappresentanti del Carroccio, che hanno parlato di una semplice provocazione e di un meme, la sindaca Daniela Angelini ha confermato la linea della fermezza, ribadendo che la città non può essere usata per propaganda d’odio che ne leda l’immagine e la tradizione di accoglienza. Se il Tribunale riconoscerà il risarcimento richiesto, la cifra verrà interamente destinata al fondo comunale per il sostegno agli affitti delle famiglie in difficoltà.