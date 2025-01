Riccione, viale Righi: lavori all’acquedotto da mercoledì 22 gennaio

Prosegue il progetto di riqualificazione di viale Righi con un importante piano di interventi per il rinnovo della rete acquedottistica che, da mercoledì 22 gennaio, saranno eseguiti da Hera.

L’intervento, che comporta la posa di una nuova condotta nel tratto compreso fra viale Limentani e viale San Martino della lunghezza di 300 metri, è funzionale al rinnovo delle reti sul territorio comunale di Riccione. Hera, nell’ottica di rinnovo delle reti idriche, eseguirà la posa di una nuova tubazione in pvc e agli allacciamenti di utenza lungo il viale. Questo intervento anticiperà le opere che il Comune di Riccione ha in programma per il rifacimento della condotta di fognatura bianca e per il rinnovo dell’illuminazione pubblica.

L’opera consentirà inoltre di ottimizzare l’intero sistema di erogazione dell’acqua, garantendo una migliore resilienza della rete e un’ottimale distribuzione della risorsa idrica.

I lavori avranno una durata di circa 90 giorni, meteo permettendo, per consentire l’ultimazione delle opere entro la primavera 2025.

Hera assicura di contenere al minimo i tempi del cantiere ricordando che, in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie), è gratuito e attivo 24 ore su 24 sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.