Riccione, viale Dante, ragazza di 15 anni denunciata per rissa insieme ad altri 5 giovani

RICCIONE. Sei giovani, quattro maggiorenni e due ragazze minorenni, sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Riccione con l’accusa di rissa. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato in seguito a diverse segnalazioni giunte al numero unico d’emergenza 112 che riferivano di uno scontro in atto tra alcuni ragazzi in viale Dante. All’arrivo dei militari, i partecipanti alla rissa hanno tentato la fuga, ma dopo una breve ricerca sono stati individuati in una sala giochi della zona, nascosti nell’area slot-machine. Identificati e portati in caserma, i sei, cittadini italiani e stranieri residenti nel nord Italia e di età compresa tra i 15 e i 26 anni, sono stati sottoposti a interrogatorio.

Attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Sembra che i giovani si siano affrontati per futili motivi, divisi in due fazioni contrapposte, dando vita a una lite degenerata rapidamente con il lancio di bottiglie e altri oggetti trovati sul posto. Lo scontro, durato alcuni minuti, è stato interrotto solo dall’arrivo di più pattuglie dell’Arma. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.

I quattro maggiorenni sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Rimini, mentre le due ragazze minorenni sono state segnalate alla Procura per i Minorenni di Bologna per l’ipotesi di reato di rissa.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in atto dalla Compagnia Carabinieri di Riccione, finalizzato a garantire la sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti presenti nella località balneare.