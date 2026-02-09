Riccione, viale D’Annunzio: via ai lavori ai marciapiedi tra viale Paisiello e piazzale Azzarita

Partiranno ufficialmente la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria per il secondo stralcio dei marciapiedi di viale D’Annunzio. L’intervento, che interesserà il tratto compreso tra viale Paisiello e piazzale Azzarita, porterà a compimento la riqualificazione complessiva dell’asse stradale per un investimento totale di 700.000 euro, di cui 200.000 euro destinati a questa fase conclusiva. L’obiettivo dell’amministrazione è terminare le opere entro l’inizio della stagione estiva, restituendo alla città un percorso pedonale di circa 800 metri totalmente rinnovato e più ricco di alberature.

Questa nuova fase segue il completamento del primo lotto di lavori, che ha interessato la zona tra il porto e viale Paisiello. Grazie a una gestione efficiente, quel tratto è stato restituito alla piena fruibilità in anticipo rispetto alle previsioni, terminando prima delle festività natalizie dello scorso anno.

L’opera di riqualificazione si è resa necessaria per ripristinare la sicurezza dei pedoni in una zona ad alta densità turistica, dove il piano stradale risultava fortemente ammalorato a causa dell’azione delle radici delle alberature. Il progetto prevede non solo il rifacimento degli asfalti, ma una vera e propria valorizzazione paesaggistica: in linea con il piano del verde approvato, il Comune potenzierà il patrimonio arboreo, integrando la messa in sicurezza con un nuovo decoro urbano.

Dopo i lavori conclusi in anticipo al primo tratto si procederà quindi con l’ultimo cercando di minimizzare i disagi e offrire a residenti e turisti una strada bella e riqualificata.