Riccione, viale Ceccarini: per Pasqua aperto il nuovo tratto fino a viale Gramsci

Riccione si presenta all’appuntamento con le festività pasquali offrendo a residenti e ospiti la possibilità di scoprire un nuovo tassello della trasformazione urbana della città. Per Pasqua sarà infatti pronta e interamente calpestabile la nuova passeggiata nel tratto di viale Ceccarini compreso tra viale Milano e viale Gramsci. Questo intervento segna l’apertura del primo lotto del secondo stralcio dell’opera, dando continuità all’inaugurazione avvenuta nel giugno 2025 del tratto compreso tra il lungomare e viale Milano.

“Poter garantire la passeggiata nel primo tratto del secondo stralcio di viale Ceccarini per Pasqua è un risultato per cui stiamo lavorando con grande intensità insieme ai progettisti e alla ditta che esegue i lavori,” dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. “È una sfida ambiziosa che affrontiamo con determinazione: chi arriverà a Riccione tra pochi giorni potrà finalmente toccare con mano la qualità di questo intervento, che unisce l’eleganza del design alla protezione tecnologica del nostro patrimonio arboreo. Il presidio del cantiere resta costante: l’obiettivo è arrivare al 31 maggio per restituire l’asse commerciale, fino al gazebo all’incrocio con viale Dante, agli operatori e ai cittadini prima dell’inizio ufficiale dell’estate, per completare a stretto giro anche l’importante riqualificazione di piazzetta del Faro”.